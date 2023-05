Lista de espera de consulta para deixar de fumar ultrapassa os quatro meses e falta medicamento comparticipado para ajudar ex-fumadores

SEBASTIEN NOGIER/EPA

Duas pneumologistas ouvidas pelo Expresso concordam com as medidas propostas pelo Governo, mas apontam falhas noutras frentes para combater a “doença crónica” do tabagismo. Com a pandemia, as primeiras consultas de cessação tabágica reduziram para metade. Falta de medicamento comparticipado faz terapêutica chegar aos 100 euros. Em 37 países, e segundo dados referentes a 2021, Portugal ocupava a 30ª posição em termos de políticas de controlo tabágico

Há 43 minutos