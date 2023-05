PCP questiona Governo sobre recurso do SNS a blocos operatórios do privado

O PCP quer explicações do Governo sobre quais os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que estão a contratar salas operatórias no setor privado, ou misericórdias, quais os custos desta opção e que investimentos pretende efetuar.

Num requerimento assinado pela líder parlamentar do PCP, Paula Santos, e pelo deputado João Dias, são referidas notícias que "dão conta de que os médicos do SNS são forçados a operar em unidades particulares para reduzir longas listas de espera".

Segundo a bancada comunista, as salas operatórias de que dispõem "não são suficientes para responder às necessidades de cirurgias da população que servem".

"Em alguns dos hospitais estão previstos projetos de construção de novas salas para cirurgias, mas há muito que aguardam a aprovação e o financiamento do Governo. Confrontados com longas listas de espera, carência de salas nos blocos operatórios e disponibilidade de médicos para assegurar essas cirurgias, há hospitais do SNS a abrir concursos para usar os blocos operatórios de unidades privadas ou de misericórdias", aponta o PCP.

No requerimento dirigido ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, a bancada do PCP quer saber “quais os hospitais do SNS que confrontados com carência de salas operatórias nos seus blocos operatórios estão a contratar salas operatórias no privado ou em misericórdias”.

"Quais os hospitais que estão a prejudicar a atividade cirúrgica por falta de salas operatórias e que razões justificam tamanho atraso na aprovação e financiamento de projetos de construção de novas salas operatórias, em particular no hospital de Braga ou outros?", questiona-se no requerimento.

O PCP pergunta ainda que medidas o Governo tenciona tomar para que os projetos de investimentos "em novas salas operatórias em hospitais do SNS sejam urgentemente aprovados e financiados e quais os custos resultantes do uso de salas operatórias no privado e misericórdias".

Para a bancada comunista, estes casos justificariam a construção de novas salas operatórias, mas "essa não tem sido a opção do Governo".

"Vai o Governo pôr fim a esse esbulho de recursos financeiros dotando os hospitais do SNS dos meios e recursos de que precisam?", questiona o PCP.