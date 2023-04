ADSE autoriza mais 28 milhões de euros em despesa com medicamentos e próteses

A ADSE, subsistema de saúde dos funcionários do Estado, aprovou mais despesa com medicamentos e próteses intraoperatórias, através de uma nova atualização de preços, que entra em vigor no próximo dia 1 de maio, no valor de 28 milhões de euros, adiantou ao Expresso fonte oficial do conselho diretivo.

A medida decorre das regras gerais da tabela do Regime Convencionado, que estabelece que o instituto proceda a uma revisão semestral de alguns preços. Este custo de atualização dos preços de determinados medicamentos e das próteses custa quase tanto quanto os 30 milhões de euros de impacto da revisão geral de preços que entrou em vigor a 1 de março passado.

Ou seja, a despesa da ADSE com estas duas últimas revisões das tabelas do regime convencionado sobe cerca de 60 milhões de euros, em 2023.