O tumor do cão poderá ajudar a detetar um cancro no dono? Seremos vacinados para doenças que só atingem animais? O ‘one health’ diz que sim

O ‘One Health’ (Uma Saúde) não é conceito novo, mas ganhou outro significado com a pandemia por covid-19. Sabe-se que a hipótese mais plausível para a atuação mundial de um vírus que nunca tinha afetado os humanos é este ter sido passado por um animal, tal como 75% das infecções que nos atingem. Mas a relação entre animais, humanos e meio ambiente não se esgota nas doenças infecciosas e tem levado diversas entidades, como o SNS francês, a investir em novos modos de investigar e de precaver a saúde.

O Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no Porto, estuda esta ‘saúde global’ há quatro anos, e em várias frentes. Já com várias investigações em curso, introduziu a cadeira ‘One Health’ em todos os cursos e é a única faculdade em vias de criar um mestrado focado nesta nova forma de ver a saúde.

Pelo trabalho desenvolvido, o diretor do ICBAS foi o único português ouvido no Parlamento Europeu para falar do conceito e de como poderá ser aplicado.

Ao Expresso, Henrique Cyrne Carvalho, garante que pensar a saúde humana sem a descolar da saúde animal e ambiental terá de dominar as estratégias de investigação, de formação e de política do futuro.