Ministro garante que a “esmagadora maioria das crianças vai às urgências até às 21h”

Com uma reforma dos serviços pediátricos SOS nos hospitais públicos da região de Lisboa já nos traços finais, e a anunciar até ao final da semana, o ministro da Saúde garante que os eventuais encerramentos à noite e aos fins de semana que venham a ser decretados terão um efeito residual. Manuel Pizarro garantiu esta quarta-feira no Parlamento que “70% das crianças que vão à urgência são triadas com as cores azuis ou verdes” e que “a esmagadora maioria vai até às 21h”.

Ouvido a pedido do Bloco de Esquerda e do PCP, o ministro da Saúde sublinhou ainda que “no Porto as três urgências pediátricas que existiam foram reduzidos a uma, no Centro Hospitalar Universitário de Santo António, em fusão, e não há registo de problemas ou de queixas”. Ainda assim, admitiu que em Lisboa não será feita a mesma reorganização do que no Porto "porque deve ser alicerçada nos cuidados primários”, que, ao invés do Norte, na Região de Lisboa e Vale do Tejo é altamente deficitária.