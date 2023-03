Urgência pediátrica de Loures: presidente da Câmara anuncia reabertura ao fim de semana

O presidente da Câmara Municipal de Loures, o socialista Ricardo Leão, anunciou esta terça-feira a reabertura da urgência pediátrica do hospital Beatriz Ângelo ao fim de semana, ainda que o serviço se mantenha encerrado durante a noite.

Segundo o autarca, a garantia foi dada pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, aos presidentes das câmaras de Loures, Odivelas, Mafra e Sobral de Monte Agraço, concelhos do distrito de Lisboa servidos pela unidade, após uma reunião na capital sobre o encerramento noturno e aos fins de semana daquele serviço, em vigor desde a semana passada.

Desde quarta-feira passada que a urgência pediátrica do hospital de Loures passou a funcionar apenas de segunda-feira a sexta-feira, entre as 9h e as 21h, devido à falta de pediatras.

“Já houve um avanço. O ministro comprometeu-se a avaliar e anunciar, ainda hoje, uma solução provisória de reabrir ao fim de semana essa urgência, que estava agora encerrada todo o fim de semana”, disse Ricardo Leão.

O autarca adiantou também que o ministro deu garantias de se “poder alargar um pouco” o horário durante a semana e de haver um “reajustamento ao fim de semana”.

“O horário que ficar definido durante a semana fica ainda no fim de semana”, salientou, frisando que este é “o caminho que tem de ser trabalhado”.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Loures prometeu soluções, até ao final deste mês, para resolver o problema da falta de médicos.

“No final do mês, vamos ter soluções, como contratações de médicos. Foram apontadas também soluções mistas. Foi colocada a solução de uma parceria público-privada, que demora tempo e até lá têm de ser tomadas decisões”, disse Ricardo Leão.

Uma possível parceria público-privada demora “dois ou três anos”, aponta o presidente da Câmara de Loures. “E até lá? Isto fica assim?”, questiona.

O autarca afirmou não ter saído “satisfeito” da reunião. “Queremos que a urgência pediátrica esteja aberta na plenitude das suas funções, mas também não há medidas milagrosas”, frisou o edil, para quem “já foi um passo importante” a reabertura do serviço ao fim de semana.