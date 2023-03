SNS24 gastou no ano passado 60% da verba para três anos: Ministério da Saúde admite abrir concurso público

Só em 2022 a linha SNS24 gastou 60% das verbas orçamentadas para quatro anos. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, que aponta que no ano passado foi registado um recorde de chamadas.

A despesa contratualizada com o operador Altice era de 36,7 milhões de euros para o período entre 2021 e 2024, mas, no ano passado, os gastos totalizaram 22 milhões de euros. Como para este ano há apenas uma margem de um milhão de euros (1,16 milhões) para gastar, o Ministério da Saúde tenciona abrir um concurso público em breve.

No final de dezembro, a tutela avançou para o reescalonamento dos encargos financeiros da aquisição de serviços para a exploração da linha, o que foi formalizado através de portaria. A decisão foi assinada por Ricardo Mestre, secretário de Estado da Saúde. Na fixação das despesas, é possível constatar que as verbas do SNS24 estão assim distribuídas, por anos: 13,2 milhões de euros em 2021, os tais 22,1 milhões de euros no ano passado e 1,16 milhões para o ano corrente. Para 2024, há apenas 243 mil euros para gastar. De acordo com o contrato estabelecido com a Altice, cada mês de funcionamento do serviço custaria cerca de um milhão de euros.

O Governo esclareceu ao Jornal de Notícias que o pico de chamadas resultante da pandemia “acelerou” os gastos previstos no contrato (cujo montante estava pensado para 36 meses). O Executivo também prevê que, com a criação do concurso público, possam ser criados “novos serviços”.