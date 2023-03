Hospital de Évora confirma morte de utente no serviço de urgência

O Hospital do Espírito Santo de Évora confirma à SIC Notícias a morte de um utente esta quarta-feira, dia 1 de março, no serviço de urgência. A unidade hospitalar não confirma que o tempo de espera chegou a ser de quase 24 horas, mas assume constrangimentos.

“A todos os serviços de urgência recorrem diariamente doentes com múltiplas comorbilidades com agudização de queixas” mas, “em determinadas circunstâncias, a evolução clínica pode não ser a mais desejável”, lê-se no esclarecimento enviado pelo hospital de Évora.

No caso do utente que ontem recorreu ao serviço de urgência, o hospital explica que “foi triado (…) com a cor amarela, pelas 19:00, tendo sido retriado e observado depois das 23:00”, sendo que, confirma ainda, “foi declarado o óbito pelas 23:30”.

Aos familiares do homem de 82 anos, o Conselho de Administração do hospital endereça “as sentidas condolências”.

A confirmação desta morte no serviço de urgência do Hospital do Espírito Santo de Évora surge depois de a CNN ter noticiado que esta quarta-feira o tempo de espera na unidade de saúde alentejana superou as 24 horas.