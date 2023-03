Percentagem de seropositivos testados sem o seu conhecimento aumentou 8%, estigma atinge “populações vulneráveis” e mullheres

É um dado preocupante: são mais as pessoas testadas para o vírus da imunodeficiência humana (VIH) sem o saberem. Entre 2013 e 2021, os seropositivos diagnosticados sem o seu consentimento prévio aumentaram de 22% para 30%. A maioria dos despistes ao vírus da sida não autorizados foram realizados em contexto de doença. A revelação consta da mais recente edição do estudo “Índice do Estigma das Pessoas que Vivem com o VIH (Stigma Index)” apresentado esta quarta-feira, na Assembleia da República, por ocasião do Dia da Discriminação Zero.