Direção executiva informará “muito em breve” se SNS vai dar o remédio mais caro de sempre: há 200 potenciais candidatos em Portugal

Os administradores do SNS estão a fazer contas e o cálculo não é fácil. Depois dos EUA, a Agência Europeia de Medicamentos aprovou um novo fármaco com o preço mais caro do mundo. Indicado para a hemofilia b, custa 3,3 milhões de euros por toma, única. Portugal tem mais de 200 doentes e “muito em breve” vão ficar a saber se vão ter acesso ao tratamento inovador.