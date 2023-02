Gripe das aves dizimou centenas de leões-marinhos: há contágio entre mamíferos? Caso “causa estranheza”, mas “não é razão para alarmismo”

O estranho caso de 634 leões-marinhos infetados com H5N1, o vírus que provoca a gripe das aves, que foram encontrados mortos, durante o mês de janeiro e o início de fevereiro, nas praias do Peru, está a gerar preocupação. Esta foi a primeira vez que um surto causado por este agente patogénico provocou mortalidade em massa em mamíferos na América do Sul.

