Exportações do sector da saúde crescem 35% e atingem os 2,4 mil milhões de euros

Durante o ano de 2022, as exportações do sector da saúde cresceram 35% face ao ano anterior, atingindo 2,4 mil milhões de euros. O desempenho acaba de ser divulgado pelo Health Cluster Portugal (HCP) que considera tratar-se do “reforço do que tem vindo a acontecer nos últimos anos” num sector “resiliente e consistente”, com crescimento constante durante a última década.

Esta análise decorre dos dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), tendo como fonte o Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicam, igualmente, que as importações de produtos de saúde aumentaram 15%, “em contraciclo com a balança comercial portuguesa cujas exportações aumentaram 23%, mas as importações 31,2%”.

O crescimento resulta, sobretudo, da venda para mercados externos de preparações farmacêuticas, cuja exportação subiu 48% para 1.792 milhões de euros. Em segundo lugar com maior peso nas exportações vêm os instrumentos e material médico-cirúrgico, cuja comercialização para fora cresceu 11% e ascendeu a 448 milhões de euros.

Em relação ao mercado dos medicamentos, fonte do sector explicou ao Expresso que as fábricas de fármacos em Portugal têm hoje mais clientes estrangeiros do que tinham antes da pandemia porque, nessa altura, ao contrário do que fizeram outros países (que fecharam tudo), as unidades nacionais continuaram a trabalhar e isso deu confiança a quem compra em Portugal.

Não existem no país grandes companhias e isso permite ter “uma flexibilidade grande de gestão” e de adaptação ao momento. Por exemplo, “quando as cadeias de abastecimento se começaram a deteriorar foi necessário fazer o contrário do que se fazia antes da pandemia e da guerra”, enquadra a mesma fonte, especificando que os laboratórios portugueses foram rápidos a passar de uma realidade de terem stocks que acautelavam pouco tempo de fornecimentos, para passarem a armazenar “não são só produtos químicos, mas também vidro, cartão, papel, plásticos ou alumínios” para as embalagens. E isso permitiu-lhes responder à procura quando outras empresas do sector ficaram sem essa capacidade e, assim, ganharam novos contratos.

“O sector da saúde, embora fustigado por políticas públicas que não reconhecem o seu valor económico e impõem preços que, há mais de dez anos, só descem, dá cartas nos mercados externos mais exigentes”, diz, por sua vez, Guy Villax, presidente do HCP, citado na nota de imprensa.

Em Portugal, a saúde representa um volume de negócios anual na ordem dos 34 mil milhões de euros e um valor acrescentado bruto de cerca de 12 mil milhões, envolvendo perto de 105 mil empresas e empregando quase 400 mil pessoas, indica ainda o HCP.

O HCP – Polo de Competitividade da Saúde é uma associação privada sem fins lucrativos que reúne mais de 220 associados, incluindo instituições de Investigação e Desenvolvimento, universidades, hospitais, organizações da sociedade civil e empresas das áreas da farmacêutica, biotecnologia, tecnologias médicas e cuidados hospitalares.