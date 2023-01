Fundo C2 MedCapital investe 30 milhões de euros em hospital privado na Covilhã

O primeiro hospital privado da Covilhã vai avançar graças a um investimento de 30 milhões de euros do Fundo C2 MedCapital, em conjunto com a FPT Biomass e a AFFIS. O investimento criará até 200 empregos.

O Fundo C2 MedCapital irá "desenvolver em parceria com a FPT Biomass, do investidor Carlos Alegria, e a AFFIS, empresa local detida pela A. Fernandes SGPS, o primeiro hospital privado da Covilhã, tendo este projeto já aprovado e equipa de obra nomeada para o efeito", refere a C2 em comunicado.

O hospital, que se situará no antigo edifício do CITEVE (Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e Vestuário), ocupará uma área de 8000 metros quadrados e “representa um investimento avaliado em 30 milhões de euros”.

O objetivo é que se torne a “unidade hospitalar privada de referência na região das Beiras”, sendo que já tem em vista uma possível expansão futura.

Os promotores esperam que sejam criados 150 a 200 postos de trabalho.

Visto que apenas será necessário renovar o edifício, estima-se que as obras estejam concluídas em 2024. No entanto, a atividade deverá arrancar ainda este ano.

O hospital vai contar com "um corpo clínico local e estável, com profissionais de saúde formados localmente, alavancando a ligação à Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior (UBI) e o protocolo de colaboração que está a ser estabelecido entre as partes", mas quer que cheguem também profissionais de saúde de outras regiões.