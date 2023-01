Há uma relação entre a guerra e asma? Este investigador português diz que sim e lembra o que aconteceu no 11 de Setembro

As explosões de depósitos de combustível e os bombardeamentos com dispositivos de fragmentação expõem os ucranianos a concentrações de poluentes ambientais que, só num dia e no território ucraniano, estão ao nível do que seria normal para um dia em toda a Europa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler