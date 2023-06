Papa afirma que ainda sofre efeitos de anestesia e tem dificuldade em respirar

O Papa admitiu esta quinta-feira que ainda se ressente dos efeitos da anestesia geral a que foi submetido para uma cirurgia abdominal e, por isso, não está a respirar bem, durante uma audiência no Vaticano.

"Ainda estou sob o efeito da anestesia e a respiração não está boa", disse Francisco, depois de anunciar que não iria ler o discurso preparado para a ocasião, uma reunião com representantes da Assembleia da Reunião de Obras para a ajuda das Igrejas Orientais (ROACO), mas que entregaria o texto aos presentes.

O Papa recebeu alta na sexta-feira, após nove dias hospitalizado na Policlínica Gemelli, em Roma, onde passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia abdominal.

Em seguida, Francisco retomou a sua agenda com diversas audiências, como as que manteve esta semana com o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e com o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula da Silva garantiu hoje, durante uma conferência de imprensa em Roma, que o Papa estava muito bem e com a energia de um homem de 30 anos.

Nestes últimos dias, apenas a audiência geral das quartas-feiras foi cancelada para que Francisco pudesse continuar a sua recuperação.

No domingo passado, durante a oração do Angelus, ficou visível que o Papa estava com dificuldades em respirar durante a leitura do seu discurso.

Segundo o cirurgião Sergio Alfieri -- responsável pela recente cirurgia do Papa à hérnia e em 2021 ao cólon -, Francisco "está bem, melhor do que anteriormente", em referência às dores causadas pela hérnia abdominal.

Alfieri acrescentou que Francisco continuará a sua recuperação no Vaticano, embora "já tenha retomado o trabalho", e que todas as suas viagens [Mongólia e Portugal] foram confirmadas.