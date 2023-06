Irmã Lúcia: processo de beatificação “ganha novo impulso” com o reconhecimento pelo Papa de “virtudes heroicas”

Os responsáveis pelo processo para a beatificação da irmã Lúcia consideraram hoje que a causa ganha "um novo impulso" com o reconhecimento pelo Papa das "virtudes heroicas" da vidente de Fátima, faltando um milagre que permita beatificá-la.

"Com este novo passo no caminho rumo à santidade, a Venerável Lúcia de Jesus é reconhecida pela Igreja na prática heroica das virtudes, bem como na autenticidade do seu caminho espiritual. A Causa ganha, assim, um novo impulso, esperando-se agora um milagre que, uma vez aprovado, levará à sua Beatificação e, um outro que levará à Canonização", adiantam os responsáveis pela Causa de Beatificação da Irmã Lúcia, numa nota divulgada na sua página na Internet.

Após o reconhecimento do Papa, também o bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, realçou o "júbilo" com que a diocese recebeu esta notícia. A Irmã Lúcia permaneceu no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, durante 57 anos.

O Papa Francisco aprovou hoje a publicação do decreto que reconhece as "virtudes heroicas" da vidente de Fátima Lúcia de Jesus, abrindo caminho para a sua beatificação, informou o Santuário de Fátima.

A aprovação do decreto ocorreu após uma audiência concedida pelo pontífice ao prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, na manhã de hoje, informou a Sala Stampa do Vaticano.

"A partir deste momento, a Lúcia passa a ser reconhecida como Venerável", escrevem os responsáveis pelo processo na nota hoje divulgada.

A etapa do processo que levou à aprovação de hoje começou em 13 de outubro de 2022, com "a entrega da Positio, no Dicastério para as Causas dos Santos, no Vaticano", recordam.

O conteúdo daquele documento, com cerca de 2.000 páginas e dividido em dois volumes, "foi lido e estudado por nove teólogos que, reunidos em Congresso, o aprovaram por unanimidade", adianta a nota.

Nascida em 1907, Lúcia de Jesus morreu em 2005.

Os seus primos Francisco e Jacinta, os outros dois videntes de Fátima, foram canonizados pelo Papa Francisco em 13 de maio de 2017.