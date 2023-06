Papa continua a recuperar da cirurgia e a trabalhar no hospital

O Papa continua em convalescença e mantém as suas atividades de trabalho no Hospital Gemelli, em Roma, onde foi sujeito a uma cirurgia abdominal, disse hoje o Vaticano.

"A equipa médica informa que o período pós-operatório do Papa Francisco continua a ser normal, observando as prescrições médicas", declarou o assessor de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, num comunicado.

Francisco "continua a alimentar-se normalmente" e "esta manhã recebeu a Santa Eucaristia, dedicando-se depois às suas atividades de trabalho", acrescentou Bruni.

No domingo, o Papa conseguiu levantar-se, deu alguns passos, trabalhou e ainda rezou o Angelus na capela do apartamento privado, localizado no décimo andar do hospital.

No sábado, a equipa médica aconselhou Francisco a permanecer hospitalizado pelo menos durante esta semana, para a sua plena recuperação.

As audiências do Papa no Vaticano foram suspensas até 18 de junho.