Papa Francisco melhora, mas fica mais uma semana internado: Moedas convicto da sua vinda à Jornada

O líder da Igreja Católica foi operado, está a melhorar, mas a situação vai obrigar a que não celebre publicamente a oração Angelus deste domingo. Ficará ainda internado uma semana. Não há indícios de que a vinda a Portugal (e a ida à Mongólia) estejam em causa.

Aliás, garantias que não abalam a convicção de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que, tal como a equipa de organização da Jornada Mundial da Juventude, diz que não estão a ser trabalhados cenários alternativos à presença do Papa Francisco na capital em agosto.

Papa fica internado

Segundo foi dito pelo cirurgião Sergio Alfieri, o Papa irá ficar internado pelo menos mais uma semana, depois da intervenção de que foi alvo por conta da hérnia abdominal na passada quarta-feira. "Nos últimos dias suspendeu-se todo tratamento por via venosa e alimenta-se com uma dieta semilíquida. Está apirético (sem febre) e hemodinamicamente estável. As análises de sangue e a radiografia ao tórax pós-operatória estão boas", explicou o médico, em conferência de imprensa no Hospital Gemelli, em Roma, este sábado, citado pela Lusa.

A celebração dominical Angelus será privada, no quarto do hospital. “Por conselho da equipa médica e do assistente pessoal de saúde, e como recomendam os tempos normais de recuperação pós-operatória em cirurgias deste tipo, amanhã o Papa rezará em privado a oração do Angelus, unindo-se espiritualmente, com afeto e gratidão, aos fiéis que queiram acompanhá-lo onde quer que estejam”, anunciou o Vaticano, em comunicado, citado pela agência Lusa. Ao fim da tarde, o Vaticano informou que o dia foi passado a descansar no hospital, segundo a Vatican News.

Apesar desta situação, não há quaisquer contraindicações para que o Papa não viaje não só para Portugal como para a Mongólia, segundo disse o porta-voz do Vaticano na conferência de imprensa: a agenda foi cancelada até dia 18 de junho, mas “tudo o resto” mantém-se marcado. O calendário previsto coloca-o na Jornada Mundial da Juventude, que se realiza entre 1 e 6 de agosto em Lisboa. Também tem uma viagem marcada para a Mongólia entre 31 de agosto e 4 de setembro, um “dos locais mais remotos” que Francisco irá visitar no seu papado, segundo frisa a agência Reuters.

Moedas convicto da vinda

Em Portugal, este boletim médico foi visto de forma positiva, alinhando com aquilo que vem sendo dito pela organização da Jornada. Além disso, serviu para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa repetir que o único cenário que está a ser trabalhado é o da realização do evento com a presença do líder da Igreja Católica.

“O Papa está a melhorar. As notícias são boas”, disse Carlos Moedas na visita ao principal terreno onde se irá realizar a Jornada. Repetindo o que já havia sido dito pelo bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, “só existe um plano, que é o 'Plano F', o plano Francisco, e o Papa Francisco virá a Lisboa”.

“Teremos aqui uma grande Jornada da Juventude e é nisso que estamos a trabalhar. Não estamos a trabalhar em mais nenhum cenário”, continuou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, citado pela agência Lusa.