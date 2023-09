A Segurança Social já se reuniu com representantes dos ucranianos que estão em Portugal para fugir da guerra e da invasão russa. O objetivo do encontro é simples: resolver o problema “burocrático” relacionado com os pagamentos alegadamente indevidos de um subsídio de inserção, o que levou a Segurança Social a enviar cartas a cidadãos ucranianos a exigir a devolução de parte dos valores pagos.