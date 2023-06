Associação de russos de Setúbal classificada como “ucraniana” pelo Comissariado das Migrações

Na listagem das associações de imigrantes reconhecidas pelo Estado português, a Edintsvo — Associação dos Imigrantes dos Países de Leste, continua a ser identificada pelo Alto-Comissariado para as Migrações como uma associação “ucraniana”, de acordo com um documento a que o Expresso teve acesso. Apesar de a Edintsvo ser liderada por um casal de russos com ligações ao Kremlin — Igor Khashin e Yulia Khashina, que há um ano estiveram no epicentro da polémica sobre o acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal —, fonte oficial do Alto-Comissariado para as Migrações diz ao Expresso que não vai mudar a classificação da comunidade que a associação representa.

O caso já foi exposto a Sónia Pereira, a alta-comissária para as Migrações, pelo encarregado de negócios da Ucrânia antes de chegar a nova embaixadora, Maryna Mykhailenko. Mas ao que o Expresso apurou, a resposta daquele organismo tutelado pela ministra-adjunta Ana Catarina Mendes terá sido que os documentos destas associações estão em ordem com a legislação portuguesa, pois como a maioria dos associados daquela serão ucranianos, esta teria de ser classificada como tal. Segundo fonte da embaixada, o Alto-Comissariado para as Migrações terá dito que “a situação ia ser avaliada”.