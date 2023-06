Polícia Marítima faz operação de combate ao tráfico de seres humanos em Alcochete

Uma megaoperação de combate ao tráfico de seres humanos liderada pela Polícia Marítima decorre desde as 08:00 na zona do Samouco, em Alcochete, distrito de Setúbal, disse fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que participa na operação.

De acordo com a CNN Portugal, a investigação visa uma alegada "rede que se dedica a apanha ilegal de amêijoa e por consequente o tráfico de seres humanos, sobretudo asiáticos".

Na operação, segundo a estação de televisão, estão mais de 150 agentes da Polícia Marítima acompanhados por 60 inspetores do SEF, da Autoridade Tributária, da Unidade Especial da PSP e a colaboração do Serviço de Informações de Segurança (SIS).

A fonte do SEF adiantou à Lusa que na operação estão 20 elementos do serviço.