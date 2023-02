Quantos imigrantes trabalham em Portugal? E como podem entrar legalmente cá? E quantos contribuem para a Segurança Social?

Qual é a atual política de imigração em Portugal?

O Governo é claro na necessidade que o país tem de acolher mais imigrantes, não só pelo impacto demográfico positivo — a maioria é jovem e tem mais filhos —, mas também porque há sectores com escassez crónica de mão de obra, como a agricultura, indústria, construção e hotelaria. Nos últimos anos, as alterações à lei da imigração foram sempre no sentido de facilitar a entrada a quem quer vir trabalhar ou residir em Portugal, simplificando os requisitos e diversificando os vistos para esvaziar de motivos as incursões irregulares, muitas vezes exploradas por redes de auxílio à imigração ilegal ou tráfico humano. Também se quer atrair quadros altamente qualificados, estudantes internacionais, nómadas digitais e investigadores. Em 2022 residiam no país mais de 757 mil estrangeiros.

