António Costa confiante na reeleição de António Vitorino à frente da Organização Internacional para as Migrações

O primeiro-ministro português mostrou-se hoje confiante na reeleição de António Vitorino à frente da Organização Internacional para as Migrações (OIM), salientando que todos os líderes africanos com quem falou em Adis Abeba apoiam a manutenção do diretor-geral.

Em declarações à Lusa, no final da 36.ª cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), António Costa disse que "a OIM tem feito um trabalho absolutamente extraordinário sob a liderança do doutor António Vitorino".

"Por isso, tenho constatado um grande apoio à sua reeleição entre todos os países africanos, uma vez que houve um grande reforço da presença da OIM neste continente", disse António Costa.

E deu exemplos desse reforço: a "nomeação de um subdiretor geral de nacionalidade nigeriana para a área das operações" e o "investimento financeiro feito pela OIM na região teve um grande crescimento".

A OIM tem definido África como uma das suas prioridades de gestão para este ano, ajudando a UA a implementar no terreno a zona de livre-comércio que implicará também a livre-circulação de pessoas em todo o continente.

António Vitorino termina este ano o seu mandato à frente da OIM e tem eleições agendadas para junho de 2023.

Os chefes de Estado e de Governo da União Africana terminam hoje em Adis Abeba a 36.ª cimeira da UA, na qual o primeiro-ministro português, António Costa, participou como convidado.