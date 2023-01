Imigrantes podem renovar 'online' autorizações de residência que caduquem até 31 de março

Os estrangeiros residentes em Portugal cujas autorizações de residência caduquem até 31 de março podem renovar o documento automaticamente a partir desta quinta-feira através da página da internet do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo o SEF, são cerca de 21.500 estrangeiros que podem renovar automaticamente as autorizações de residência (AR) na funcionalidade de Renovação Automática, disponível na "Área Pessoal" do portal do SEF.

Fonte do SEF disse à Lusa que também podem aceder a esta funcionalidade os 6.000 estrangeiros com uma autorização de residência para atividade de investimento, conhecidos por 'vistos gold', e que caducam até 31 de março, sendo a primeira vez que renovação deste tipo de AR podem ser feita automaticamente através da internet.

Esta medida de renovar automaticamente as autorizações de residência, que têm a duração de dois anos, surgiu em julho de 2020 devido à pandemia de covid-19, tendo sido realizadas mais de 200.000 renovações automáticas.

"Ciente das dificuldades, o Governo tem vindo a adotar medidas que permitem que os documentos caducados, relativos à permanência em território nacional, continuam a ser considerados válidos em território nacional até 31 de dezembro de 2023, e após essa data, mediante prova de agendamento, para a sua renovação", refere ainda o SEF, especificando que todos os documentos e vistos de imigrantes entretanto caducado são considerados válidos até ao final do ano.