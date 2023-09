O verão não tem de morrer na praia: aproveitar o fim da estação longe da confusão

Quem é que não gosta de praia? Todos os verões, durante a infância, a família enchia o carro, programava o despertador para a madrugada — essencial para fugir ao calor — e rumava a sul. Depois de largas horas de caminho, o sol já batia forte no para-brisas. Finalmente chegava-se à costa do Alentejo ou ao Algarve, com os seus perfumes de maresia, peixe grelhado e protetor solar aplicado da cabeça aos pés. O apartamento alugado à senhora de sempre ficava a curtos passos da praia. Tinha chegado a semana mais aguardada do ano. Ao segundo dia, para espanto nulo dos pais, perguntava: “Praia, outra vez?” É a confissão desta que vos escreve. Se se identifica com esta história, saiba que há várias atividades de verão pelo país fora em águas menos salgadas e solos menos arenosos. Esteja ou não com fadiga de praia, experimente uma coisa diferente até ao final do verão. Ajude a estimular o turismo no interior e conheça outras latitudes do nosso canteiro à beira-mar plantado.

Pensamos em Algarve e vemos o azul do mar, mas esta região tem mais cores. “A serra algarvia é mais cinzenta, na Beira Serra surge o vermelho e depois a Serra do Barrocal tem a cor mais prateada dos calcários.” Cristina Veiga-Pires, professora da Universidade do Algarve, explica que as cores dos solos, “resultantes da alteração das rochas ao longo do tempo”, dependem da sua idade e constituição. É também a diretora científica d (aspirante a geoparque mundial da UNESCO), onde estas “paisagens cromáticas” se estendem por 1300 quilómetros quadrados, cerca de um terço da área total da região do Algarve. Talhadas pelos elementos, contam a história da Terra desde há 350 milhões de anos, ainda antes da formação da Pangeia.