Mais perto das estrelas: as melhores soluções para ver o céu com outros olhos

Os cientistas chamam-lhe SMACS 0723. A aparente banalidade do nome não nos prepara para a vista caleidoscópica de um aglomerado de galáxias a 4,6 mil milhões de anos-luz da Terra. Tamanha imensidão cabe numa área de céu equivalente à de um grão de arroz, se o segurássemos entre os dedos, com o braço esticado. Há um ano, a revelação desta imagem pela Agência Espacial Norte-Americana (NASA) gerou inúmeras reações de deslumbramento no nosso “pálido ponto azul”.

Nos dias seguintes, vieram a Nebulosa do Anel Sul, o Quinteto de Stephan e a Nebulosa Carina. São como a fotografia de um familiar distante que encontramos numa gaveta perdida; pensamos nunca tê-lo visto até então, mas ainda assim sentimos despertar uma vizinhança emocional. Em rigor, o que vemos são traduções visuais dos dados captados por sensores de radiação infravermelha. Foram os primeiros registos do telescópio espacial James Webb, sucessor mais potente do Hubble (que, após 33 anos, continua em operação). “O despertar de uma nova era na astronomia começou”, comunicou a NASA há cerca de um ano, aquando da revelação. Se Carl Sagan tinha razão e somos feitos da mesma matéria das estrelas, então também podemos chamar-lhes autorretratos.