Lisboa está na rota do mobiliário italiano de luxo

A discografia portuguesa, historicamente, enaltece e normaliza as ‘virtudes’ das casas humildes, com pouco mais do que pão e vinho sobre a mesa. Ou situadas num primeiro andar tão modesto como o seu morador. O ‘ar do tempo’ hoje é outro, pelo menos para a crescente minoria que contribui para pôr Lisboa no mapa do mobiliário de luxo internacional. É neste contexto de expansão nacional da arquitetura e do design de interiores que a Minotti abre, a 28 de junho, uma loja monomarca junto ao Largo de São Carlos Chiado, no Chiado, preferindo ‘colar-se’ às referências de arte e cultura deste bairro em detrimento do cariz mais comercial da avenida da Liberdade. A opção é deliberada e está alinhada com o posicionamento não só da Minotti como da QuartoSala, revendedor da marca italiana em Lisboa, desde 2019, e responsável pelo investimento de €1 milhão na nova loja.

Gui Morelli

A aposta é arrojada, mas Clemente Rosado e Pedro D’Orey, sócios da QuartoSala, não duvidam do potencial do mercado nacional, onde a Minotti tem uma elevada notoriedade e procura. A pandemia e a dinâmica no imobiliário de luxo ajudam nisto, com os sucessivos confinamentos a chamar a atenção para a importância da qualidade e conforto nas casas. E sem viagens nem eventos, o dinheiro disponível acaba por ser canalizado para a casa, onde as áreas exteriores (jardins, terraços e varandas) ganham destaque e se querem alinhadas com a sofisticação dos interiores. Dessa época, Clemente Rosado recorda clientes de classe média (nada habituais na QuartoSala), com orçamento para melhorarem as casas, que desaparecem quando a pandemia acaba e outras despesas se impõem como prioritárias. Pedro D’Orey argumenta que o fenómeno enquadra-se no crescimento generalizado do consumo de luxo, em Portugal e no mundo, do qual os interiores são parte. A pedra de toque é a evolução da sofisticação da classe alta e muito alta, muito viajada, com referências de arquitetos de interiores de topo e conhecedora do suprassumo do mobiliário. Além da aceleração dos estrangeiros residentes a fazerem casas com o que há de melhor, que acabam por estabelecer um padrão mais elevado, influenciando as expectativas de portugueses endinheirados, que querem receber em casa com o mesmo nível.

Ricardo Gomes

Nesta dinâmica, a Minotti reforça-se como marca de referência, conhecida e reconhecida pela qualidade e elegância intemporal, principalmente em matéria de sofás modulares. Mas de onde vem esta notoriedade, num país como Itália, onde existe uma infinidade de marcas de mobiliário? Os mais atentos à imprensa de negócios e de estilo de vida recordam-se, provavelmente, dos anúncios de página inteira ou dupla no Financial Times e na Wallpaper, por exemplo, a partir dos anos 1980, ainda a Minotti estava a dar os primeiros passos na internacionalização. O percurso começa muito antes, em 1948, quando Alberto Minotti começa a fazer sofás clássicos em madeira, passamanaria e damasco, como forma de tentar ganhar a vida no pós-guerra em Itália. Instalado em Meda, a cerca de hora e meia de Milão, onde ainda hoje se encontra a sede da Minotti, apanha boleia do legado da região, onde no passado se fixam muitos artesãos, aqui deslocados para fazerem o mobiliário do palácio Villa Real, em Monza. O negócio vai crescendo e nos anos 1960 dá-se a viragem para o estilo moderno, em resposta ao ‘ar do tempo’ na época, com a criação do sofá Tender, que hoje em dia já não se encontra nas coleções da Minotti.

Gui Morelli

Em Portugal, o mais procurado é o modelo Roger, desenhado por Rodolfo Dordoni, que, à semelhança de todos os outros sofás Minotti, contempla uma infinidade de módulos e configurações, à medida do espaço e necessidades dos clientes. O sofá normal pode ter qualquer tipo de comprimento e ser combinado com chaise-longue dupla e mesa de apoio, por exemplo, com preços que oscilam entre os €2.500 e os €28 mil. Em comum a Minotti tem a produção 80% manual, em que apenas o corte dos tecidos é mecanizado. Do total de 300 funcionários, 220 dedicam-se à produção na fábrica em Meda. Daqui saem cerca de 100 sofás diariamente, para serem entregues nos 64 países onde a Minotti tem presença através de revendedores autorizados (300) e lojas monomarca (50), aos quais se acrescenta agora a nova loja no Chiado, a 51a. Não há mãos a medir com o aumento da procura, que fazem subir 18% as vendas da Minotti em 2022, em linha com 2021. Um resultado acima do crescimento médio de 5% do mercado global de mobiliário de luxo, avaliado em 21,67 mil milhões de dólares, em 2022, de acordo com o Fortune Business Inside. As causas? O aumento dos rendimentos disponíveis e uma maior exigência nos padrões de vida e expectativas dos clientes. Isto a par com a crescente procura de mobiliário assinado por designers, nomeadamente junto das novas gerações que dão mais valor à casa, em detrimento de carros, por exemplo. Amália Rodrigues e Xutos e Pontapés esqueçam: gerações mais velhas ou jovens, em podendo, não sonham com casas humildes.

Gui Morelli