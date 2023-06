Vivemos para a aparência, custe o que custar

Nunca se falou tanto sobre a autoaceitação da aparência física, mas nunca as clínicas e serviços de beleza se multiplicaram como agora. Queixamos-nos, com legitimidade, dos salários que não acompanham a subida do custo de vida, mas a oferta e os preços dos produtos e serviços de beleza aumentam e a procura não só não é afetada como cresce. Vivemos com dois pesos e duas medidas ou, em épocas de crise, a estética é um luxo que se democratiza? A tendência não é nova, mas agudiza-se durante a pandemia, com o teletrabalho e as horas passadas em frente ao Zoom, em confronto diário e prolongado com a autoimagem. Ficamos mais conscientes da nossa aparência e também mais obcecados, o que alimenta a corrida aos produtos e tratamentos estéticos nos últimos três anos. O que parecia um epifenómeno pandémico é, afinal, um mercado que se mantém em expansão no pós-covid, muito impulsionado por influenciadores digitais e pela torrente de fotografias ‘antes e depois’ que enchem as redes sociais. Já perdi a conta ao número de novas clínicas que abriram ou que expandiram os seus tratamentos, durante e no pós-pandemia e nenhuma delas se queixa de falta de clientela. Trago à crónica desta semana as mais recentes e que, em contracorrente com os procedimentos faciais mais procurados (injetáveis de botox e preenchimentos com ácido hialurónico, por exemplo), se posicionam para os tratamentos não-invasivos ou minimamente invasivos, apesar de a maioria da procura ser por injetáveis.

DR

A mais recente é a Ousia Clinic, que aposta na prevenção em detrimento da correção, acompanhado a tendência de abordagem da estética de forma holística, de dentro para fora, que é referida em vários estudos como uma das que tem maior potencial para fazer crescer o mercado de beleza. Na prática significa ter no mesmo espaço consultas e tratamentos de áreas paralelas e complementares, como medicina estética não-invasiva, dermatologia, ginecologia estética e funcional, terapia anti-idade e biomodulação, medicina do sono, nutrição, psicologia clínica, osteopatia, transplantes capilares, medicina plástica e reconstrutiva, entre outros. Um dos procedimentos na clínica Ousia inclui uma abordagem particular à beleza de dentro para fora. Ao recorrer à utilização do laser no interior da boca, para estimular a produção de colagénio na zona nas bochechas, o Fotona 4D atua para dar volume e um efeito ‘esticado’ à pele. Como resultado total, há a promessa de rejuvenescimento do rosto. Tudo começa com uma fotografia 3D do rosto, para aferir o estado da pele, que é o ponto de partida das quatro fases de intervenção. Primeiro, atenuar a flacidez na estrutura profunda da pele, incluindo as ditas mucosas intra-orais e o metabolismo celular, e de seguida tratar a zona ocular e da testa. Nas duas fases finais, a temperatura da pele é elevada a 42º, que estimula o efeito tensor, e é aplicado um peeling para eliminar as células mortas. A diretora clínica da Ousia, Filipa Lisboa, considera que é muito mais difícil combater o envelhecimento da pele ou a gordura localizada, por exemplo, sem cuidar do sono ou da alimentação. Com a abertura de um bar de comida saudável e de um ginásio, em setembro, a Ousia completa o conceito de clínica de bem-estar holístico, sustentado na premissa de que a aparência é um equilíbrio entre o exterior e o interior, diferente do conceito de imagem. Idealizada já no pós-covid, esta clínica nasce alinhada com as tendências na beleza, que indicam como caminho o desenvolvimento pessoal e integrado, ditado pela saúde mental, autoestima e um estilo de vida saudável. O objetivo? Promover uma abordagem diferente ao envelhecimento, que seja sustentável e natural, garantindo o bem-estar físico, mental e emocional.

Foto Luís Pereira

Além do bem-estar, outro dos aspetos que alavanca o mercado das clínicas de beleza é a premiumização dos tratamentos e dos produtos utilizados. Este ‘palavrão’ do marketing traduz o recurso a atributos como a qualidade, a exclusividade e a raridade para elevar a marca ou o serviço e a sua consequente perceção de valor, tornando os consumidores mais disponíveis para pagar um preço mais alto. É nesta lógica de premiumização que se enquadra o tratamento de assinatura The (R) Facial, concebido por Inês Rebelo, que desde 2015 tem vindo a afirmar-se como a primeira facialista portuguesa, dedicada em exclusivo à estética facial no gabinete em nome próprio, Inês Rebelo Skin Care. Até à data, o trabalho de Inês Rebelo assentava em consultas de diagnóstico, criação de um tratamento em gabinete à medida das necessidades do rosto e aconselhamento de rotina de cuidados em casa. Esta lógica é invertida com o The (R) Facial, que é um protocolo de tratamento pré-definido, mas adaptável a todo o tipo de peles. Também tem mais tempo de duração (1h40 minutos) e é mais caro (€250, face aos €160/€180 dos tratamentos em consulta). O ‘R’ tem as suas razões para estar em destaque. Diz respeito a Rebelo e ao redesenho da face, mas também agrega os erres de remover, reparar e rejuvenescer, incluindo, entre outros, os produtos da Ignae, marca portuguesa de cosmética de luxo com ingredientes do ecossistema dos Açores. O procedimento divide-se em dois segmentos principais, ancorados na tecnologia: a terapia com luzes LED com três comprimentos de onda (rejuvenescimento, pigmentação, vermelhidão e sensibilidade) e a eletroterapia com o equipamento Remodelling Face da Biologique Recherche, com três correntes elétricas (alta, média e baixa frequência). Além da Ignae (sérum de noite anti-idade e do creme de olhos) são aplicados também a loção P50 da Biologique Recherche (exfoliação química suave) e, no final, a máscara Age Element Crystal Fibermask da Mesoestetic, que repara e rejuvenesce. Inês Rebelo garante que a procura se tem mantido estável desde a pandemia, o que significa que não houve alteração nos meses (e por vezes anos) de lista de espera. É que para consultas convencionais, em março só já tinha vagas a partir de outubro, sendo que para o The (R) Facial as datas de possíveis marcações são menos longínquas. Enquanto tratamento de assinatura e personalizado, este protocolo não depende apenas da tecnologia e dos produtos envolvidos. O contacto físico, aquilo que mais nos faltou durante a pandemia, é o elemento diferenciador, não só no redesenho do rosto através da massagem manual como do bem-estar inerente ao toque humano.

Foto DR