Reequacionar o valor do que custa couro e cabelo

A maioria dos dizeres populares peca pelos pressupostos redutores e generalistas. Mas ao longo deste último ano dei por mim a reequacionar a descrença no “só damos valor quando perdemos” ou “não há mal que dure sempre”. Uma queda de cabelo aguda e prolongada, apesar dos inúmeros tratamentos, é o suficiente para aceitar a sabedoria do povo. Começa por ser um aglomerado no ralo do chuveiro, depois da lavagem, que vai ganhando volume, semana após semana. Mechas de cabelo no chão, na cama e nas mãos (depois de lhe mexer quando está molhado) são os sinais de alerta de um mal que me parece que se prepara para durar infinitamente, até à queda do último fio de cabelo.

DR

Por necessidades a que a escrita desta coluna sobre marcas e experiências de luxo obriga, fiz uma extração e avaliação da raiz e do fio de cabelo, há coisa de três anos. Estava tudo muito bem e a experiência na clínica Ricardo Vila Nova Hair Doctors representou apenas isso mesmo. Uma experiência de abordagem invulgar dos cuidados capilares pela análise do ADN, o foco na saúde do couro cabeludo e os tratamentos com fórmulas bioidênticas. Uma pandemia e duas vezes com covid depois, regresso a esta clínica como uma tábua de salvação in extremis, uma experiência à qual, de facto, só dei valor agora, depois de tentar tudo para recuperar a minha outrora farta cabeleira. O diagnóstico evidente a olho nu (perda de densidade, cabelos partidos e alguns novos a nascer) precisa de uma leitura mais fina. Para isso é extraído um cabelo e enviado para Londres, onde reside Ricardo Vila Nova, que começa a carreira de tricologista com um espaço em nome próprio nos armazéns Harrod’s, antes de abrir a primeira clínica em Portugal, em 2019, na avenida da Liberdade, em Lisboa. Ricardo Vila Nova faz a avaliação ao microscópio, que indica que desde a última avaliação, em julho de 2020, o fio de cabelo ‘emagreceu’, perdeu diâmetro. O tricologista começa por me perguntar se, meses antes do início da queda (no final de 2021), tive retenção de líquidos ou aumento de peso. Resposta afirmativa. Fico a saber que a inflamação do organismo afeta a raiz do cabelo, ao desacelerar o metabolismo e fazer decair o nível de proteína no sistema imunitário, interferindo na proteína do cabelo, fundamental para a sua vitalidade.

Alex Costa

Este quadro terá sido tão violento que nem as ampolas para o couro cabeludo, as massagens cranianas, os suplementos vitamínicos (por via oral e intravenosa, para repor a minha falta de B6), aos quais recorri antes de regressar à clínica Ricardo Vila Nova, pararam a queda. Entre os inúmeros tratamentos tópicos que segui ao longo de um ano, levei o Phytocyane mais a sério e com disciplina. Direcionadas para a queda reacional feminina, estas ampolas tratam a perda de cabelo originada por stress, dieta, fadiga, pós-gravidez e mudanças de estação, acreditando que a minha condição podia ter a ver com todos estes aspetos, exceto o parto. Dentro desta gama da Phyto, há ainda um outro tratamento para mulheres, o antiqueda progressiva (idade, menopausa e hereditariedade), que não experimentei, e um específico para as necessidades dos homens (queda severa, hereditária e cabelo ralo). Ao longo dos três meses recomendados pela Phyto foram crescendo cabelos novos mas a queda manteve-se, não tão aguda como anteriormente. Mesmo complementando a aplicação das ampolas com as cápsulas Phyto Phanere (vitaminas do complexo B, C e E, óleo de borragem e zinco). Fora das minhas tentativas ficaram os produtos dedicados à nutrição do couro cabeludo. A pele do crânio, aliás, é o mais recente território de marcas de cosmética de luxo, como a Guerlain, a Augustinus Bader e a Barbara Stürm, por exemplo, com o lançamento de óleos e linhas específicas, relembrando que a qualidade do cabelo depende dos tratamentos na sua base e não apenas nos fios.

DR

Mas, tal como no raciocínio simplista dos dizeres populares, a relação causa/efeito entre o estado do cabelo e os cuidados que temos com ele exclui uma variável determinante: o ADN. Na minha consulta com Ricardo Vila Nova fico a saber que tenho predisposição para que o cabelo se torne fino, enquanto parte integrante da minha genética. Os processos inflamatórios do organismo ou o stress, entre outros, são apenas catalisadores daquilo que já terá tendência para acontecer. O que isto significa é que nem todas as pessoas que passam por situações de inflamação do organismo ou de tensão emocional têm como garantido o enfraquecimento e queda do cabelo. Ricardo Vila Nova explica, porém, que quando há fatores genéticos é mais difícil de tratar do que quando estão em causa circunstâncias momentâneas, como o stress ou o pós-parto. Com o início do surto de coronavírus, há mais uma condição a ter em conta: a queda de cabelo enquanto sintoma da chamada ‘covid longa’. Coincidência ou não, é no último ano que se multiplica a quantidade ou aumenta a visibilidade de clínicas de tratamento de queda e/ou implantes de cabelo, como a Insparya, da qual Cristiano Ronaldo é um dos donos. Outras tantas, que até à data estavam vocacionadas apenas para a medicina estética, entram igualmente neste segmento, à semelhança das marcas de produtos de cosmética que seguem este caminho. A Valverde Clinic é uma das que alarga os serviços de estética ao cabelo, com tratamentos antiqueda como a mesoterapia capilar, o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e a terapia Led. Impulsionar o ciclo do crescimento através de injetáveis, aplicar fatores de crescimento que regeneram o couro cabeludo e estimular a produção de colagénio, respetivamente, são alguns dos propósitos destas intervenções.

dr

Seguido o trilho da Ricardo Vila Nova Hair Doctors, a Valverde Clinic disponibiliza o Tricotest, que avalia o ADN e os genes diretamente associados à alopecia. Os resultados do teste de tricologia dão informação sobre eventuais mutações no genoma dos pacientes e as características genéticas relevantes para a prescrição do tratamento capilar mais indicado à alopecia, calvície e queda de cabelo. Ricardo Vila Nova alega que o cabelo é uma preocupação crescente há algum tempo, mas tornou-se de facto mais generalizada com a covid-19, devido à forma como a queda de cabelo foi comunicada enquanto sintoma da doença. O que se passa agora é que o conceito de cuidar do couro cabeludo como se cuida da pele, no qual é pioneiro, é mais acessível, devido à evolução do mercado de tratamentos, com a existência de um maior número de clínicas. Com o cabelo na ordem do dia, Ricardo Vila Nova reconhece os benefícios do PRP ou da injeção de vitaminas e proteínas no couro cabeludo, mas considera-os insuficientes, por não cuidarem da verdadeira causa da queda. Isto, segundo o tricologista, é diagnosticado através da leitura do fio de cabelo, com o Hair Scan Test, em conjunto com análises clínicas de despiste de desequilíbrios hormonais ou carências nutricionais, nos casos em que forem necessárias. O meu diagnóstico está feito e tenho esperança nas etapas seguintes. Primeiro, um tratamento de choque com as fórmulas CR e Beneficience, à base de óleos de camélia japónica e rícino, com o foco no couro cabeludo e nas pontas do cabelo. De seguida, um banho com champô reestruturante misturado com champô hidratante serve de preparação para a próxima intervenção: uma máscara reparadora e hidratante, seguida do óleo Beneficience, aplicado no primeiro passo do tratamento.

DR