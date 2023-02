O derradeiro luxo é a reversão do tempo

Bilionários em busca da reversão da idade biológica são como cogumelos. O empresário e investidor Bryan Johnson, 45 anos, é o mais recente a querer regressar à juventude e está a gastar 2 milhões de dólares (€1,9milhões), por ano, para concretizar o seu desígnio.

Reverter a idade, e até desafiar a imortalidade, perfila-se cada vez mais como o derradeiro luxo de quem já tem tudo o que o dinheiro pode comprar. Contranatura? Levante a mão quem, pelo menos, não prolongaria o tempo de vida, sem as doenças e limitações derivadas da idade, tendo meios para isso. É neste espectro que se encontra o mais acessível e crescente mercado ‘anti-idade’, onde se posiciona o protagonista da crónica desta semana, que não está propriamente contra a idade.

joana duarte

O projeto-piloto Active Aging desenvolvido pelo ginásio Circle quer antes provar o impacto e benefícios do exercício físico em pessoas com mais de 50 anos, através de um estudo científico em parceria com a Faculdade de Motricidade Humana. O ponto de partida é a promoção da prática de exercício físico enquanto ferramenta para melhorar a função muscular, a capacidade funcional e a saúde cognitiva daqueles que já passaram mais de metade da vida expectável.

Ao contrário da ambição de Bryan Johnson de andar para trás no tempo, o programa Active Aging quer antes contribuir na prevenção dos processos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. Combater os comportamentos sedentários e aumentar a motivação para treinar são o ponto de partida, dirigindo-se a quem ambiciona melhorar a saúde cognitiva e as limitações físicas e aumentar a qualidade dos movimentos corporais. Levante a mão quem passou os 50 e tem o cérebro mais lento e dores nas articulações…

A partilha das mazelas comuns a esta faixa etária é a base do Active Aging Circle, através de sessões educativas sobre envelhecimento e as suas componentes modificáveis, combinadas com caminhadas na natureza e dinâmicas em aulas de grupo (há a opção de treino personalizado), supervisionadas por um professor e com exercícios adaptados às capacidades individuais. A avaliação física de cada participante é feita previamente e após seis meses, período de duração do programa, que, no entanto, terá continuidade e sequência na recolha de resultados para o estudo da Faculdade de Motricidade Humana.

joana duarte

Força/resistência muscular, aptidão aeróbica, cognição, equilíbrio, flexibilidade, agilidade e capacidade funcional são as principais componentes estudadas, a partir da prática de aulas de 45 minutos, quatro vezes por semana. Calma. O treino não é em dias consecutivos e mais de metade da aula é focada no aquecimento, com trabalho de mobilidade e ativação muscular no início, e exercícios cognitivos no final, através de uma tecnologia imersiva com estímulos de cor e luz, integrados no chão e na parede do ginásio.

Bryan Johnson não se fica pelo exercício físico. Segue um rigoroso regime alimentar e de toma de suplementos, além de tratamentos médicos e controle de marcadores. Para já, os relatórios da equipa (30 profissionais de saúde) que acompanha o empresário e investidor norte-americano garantem uma reversão do seu relógio epigenético de 5,1 anos, em sete meses. Bryan Johnson quer ir ainda mais atrás e acredita na possibilidade de regressar aos 18 anos. A excentricidade faz franzir sobrolhos pelo custo/benefício num hemisfério norte que se debate com o crescimento de velhos face à queda da natalidade e as suas consequências. Mas se andamos cada vez mais tempo por cá, haja saúde e aquilo que precisamos para a ter.

Circle

Programa Active Aging

Treino em grupo, Circle Talks e caminhadas (€65/mês)

Treino personalizado Active (€150, 3 sessões; €325, 5 sessões; €620, 10 sessões; €1150€, 20 sessões)

Rua Marquês Sá da Bandeira, 16A-B

1050-148 Lisboa

21 589 48 61

91 604 46 11

circle@yourcircle.pt

www.yourcircle.pt