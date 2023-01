Conheça os 13 navios de cruzeiro que serão inaugurados em 2023

As companhias de cruzeiro estão a ultrapassar os limites para levar os navios a um nível totalmente novo. Os destaques incluem o “Carnival Jubilee”, da gigante Carnival, com uma montanha-russa, ou o “Brilliant Lady”, da frota de luxo, exclusiva para adultos aventureiros, da Virgin Voyages. Serão lançados ainda dois resorts flutuantes com um design inovador, o “Norwegian Viva” da Norwegian Cruise e o “MSC Euribia”, da companhia italiana MSC.

