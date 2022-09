Receita da semana. Perna de cordeiro com mostarda e ervas

Tempo de preparação 40 minutos | Tempo de confeção 1h30

2 pernas de cordeiro (600 g cada) / 2 cebolas / 5 alhos / 3 cenouras / 1 alho francês / 1 folha de louro / 1 ramo de alecrim / 1 ramo de tomilho / 1 dl de vinho branco / 1 dl de azeite / Sal q.b. / Pimenta q.b. / Mostarda antiga q.b. / Mel q.b. / Salsa picada q.b.

Cortar todos os legumes grosseiramente. Temperar as pernas de cordeiro com sal, vinho branco, azeite e pimenta. Adicionar a este preparado os legumes e as ervas aromáticas e deixar marinar 24 horas. Levar ao forno preaquecido a 140°C durante 1h20 m e mais 15 minutos a 200°C. Fazer uma mistura de mel e mostarda antiga e barrar a perna assada e de seguida tapar com salsa picada. Servir com batatas assadas ou arroz de frutos secos e uma salada de alface.

