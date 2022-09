A grande mesa de Natal. Viagem a um ritual revestido de tradição no qual a comida é um veículo para a partilha e para o convívio

“Celebrava-se a ceia, o mais solene banquete da família minhota. Tinham vindo os filhos, as noras, os genros, os netos. Acrescentava-se a mesa. Punha-se a toalha grande, os talheres de cerimónia, os copos de pé, as velhas garrafas douradas. Acendiam mil luzes nos castiçais de prata. As criadas, de roupinhas novas, iam e vinham ativamente com as rimas de pratos, contando os talheres, partindo o pão, colocando a fruta, desrolhando as garrafas.”

As palavras que Ramalho Ortigão gravou em 1882 em “Natal Minhoto”, uma das muitas crónicas jornalísticas que integram o primeiro volume de “As Farpas” e descrevem o Natal da sua infância, revelam aquela azáfama característica da preparação de uma festa religiosa que o tempo se encarregou de dar um cunho familiar.