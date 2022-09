E se de repente acordássemos em 2100? É certo que poderíamos contar com a ganga

A cada nova estação, a moda tem a capacidade de nos fazer vibrar com as novidades, ao mesmo tempo que mantém uma linha condutora que não nos tira completamente da zona de conforto. O denim, por exemplo, está sempre presente, é aquele fiel companheiro que nunca nos abandona, independentemente de ser verão ou inverno. E a sua popularidade não esmorece, tanto é que o look total tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos e a ser explorado pelos designers de todo o tipo de marcas, das casuais às mais sofisticadas. O patchwork, as diferentes lavagens, os acabamentos vintage, as escalas exageradas e as sobreposições de peças, trazem ao denim uma novidade constante, fazendo deste material um must have intemporal e universal.

Mas lá por ter lugar cativo nas tendências de moda, isso não significa que se tenha acomodado. O denim nunca deixa de surpreender: neste inverno, por exemplo, vai recuperar os modelos de calças de cintura descaída que fizeram furor no final dos anos 90, com direito a versão minissaia a mostrar muita perna. O twist para 2022? Peças em ganga únicas e superoriginais que desafiam a arquitetura tradicional, trocando de lugar bolsos, cós e costuras. Tudo é possível quando se trata de denim. A única certeza é que, também agora, ele se mantém profundamente azul.