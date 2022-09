E os vencedores dos Óscares dos jogos são...

“Deathloop” era o nomeado que recolhia mais apostas, mas o grande vencedor da noite dos Game Awards de 2021 acabou por ser “It Takes Two”, um título de aventuras produzido pela Hazelight Studios e publicado pela Electronic Arts, que obriga a jogar com a participação de um parceiro. Além de vencer o prémio de melhor jogo do ano, “It Takes Two” ganhou as distinções de melhor jogo na internet, melhor jogo para mais do que um jogador, e melhor jogo para a família.

O evento, que decorreu em Los Angeles, atribuiu os prémios de Melhor Realização e de Melhor Direção de Arte a “Deathloop”, um jogo de guerra na primeira pessoa que recria cenários reais e conhecidos. Apesar de todo o aparato, “Deathloop” perdeu o prémio de melhor jogo de ação para “Returnal”. No melhor Guião para Videojogo, a distinção recaiu sobre “Marvel’s Guardians of the Galaxy”, enquanto o melhor jogo de telemóvel foi atribuído a “Genshin Impact”. “Kena: Bridge of Spirits” tão depressa não sairá da cabeça dos fãs de videojogos, depois de juntar ao prémio de melhor estreia das produções independentes à distinção relativa ao melhor jogo que não vem dos maiores estúdios entre estreias e lançamentos mais antigos. “Forza Horizon 5” ganhou o prémio de melhor jogo de desporto; e “Age of Empires IV”, o prémio de melhor jogo de estratégia.