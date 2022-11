Alterações climáticas. Como as mudanças no clima estão a afetar os vinhos e as vinhas

Enquanto escrevo este texto está ainda a decorrer a Cimeira de Glasgow sobre o clima e as desgraças que se avizinham se não ganharmos juízo. Este tema é um dos assuntos recorrentes das notícias e espera-se que, de tanto ouvirmos falar nele, façamos também (pelo menos) a nossa parte de reciclar, reduzir e reutilizar.

O clima tem mudado demasiado depressa e os vinhos e as vinhas também se ressentem. Repare-se: nos anos 80, era um dado adquirido que a vinha era uma cultura que, muito dificilmente, poderia passar a latitude da Borgonha. É verdade que a região de Champagne fica um pouco mais a norte, mas a maturação das uvas também não era um assunto preocupante, uma vez que se vindimam ali uvas com 10° de álcool provável. Eis senão quando, já nos anos 90, surgem as primeiras notícias de vinhos brancos de Chardonnay... na Bélgica. A surpresa foi tão grande que até Jancis Robinson confessou que, por o ter provado às cegas, pensou tratar-se de um branco da Borgonha.

