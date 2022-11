Portáteis ao sabor da maçã. O que podemos esperar dos novos Macbook Pro?

A Apple deu a última machadada na relação comercial que mantinha com a Intel e avançou com o lançamento de novos portáteis MacBook Pro com processadores M1 Pro e M1 Max, desenvolvidos internamente pela “marca da maçã”. O M1 Pro tem oito núcleos e garante fluxos de 200 Gigabytes por segundo (GB/s) quando interage com a memória, e ainda 32 GigaBytes (GB) de memória RAM. O Max tem 10 núcleos, está preparado para 64 GB de memória RAM e ainda tem a possibilidade de comunicar com essa memória a 400 GB/s.

Os dois novos chips vão estrear a bordo de dois novos MacBooks Pro: Um dos modelos tem ecrã de 35,5 centímetros (14 polegadas) e o outro 40,6 centímetros (16,2 polegadas). Ambos contam com um entalhe (ou notch) similar a alguns iPhones, que permite manter a câmara sob parte do ecrã. Os dois MacBooks Pro podem ser carregados com indução magnética MagSafe (meia hora chega para metade da autonomia); dispõem de câmaras que filmam alta resolução (1080p); e ainda ecrãs Liquid Retina XDR com luminosidade até aos 1000 nits. Ao contrário dos modelos antecessores, dispõem de porta HDMI e leitor de cartões SD. O modelo mais pequeno está à venda com preços a partir de €2349, enquanto a versão maior começa nos €2849.

