Generosos para terminar (naturalmente...)

É hoje publicado o último dos folhetos “Boa Cama Boa Mesa” que o Expresso tem publicado, dedicado sobretudo aos generosos. É normal que venha no fim, já que nós, apreciadores, costumamos consumir aquele tipo de vinhos no final da refeição. Debaixo desta designação de generosos cabe uma grande variedade de vinhos que, com alguma imaginação e saber, podem ser consumidos em vários momentos da refeição.

Podemos começar com o Porto branco com água tónica e limão e já temos bebida de entrada. Não aprecia água tónica? Não há problema, coloque num copo um pouco de Porto Reserva branco bem fresco e junte apenas uma casquinha de laranja ou tangerina (sem a parte branca). A surpresa vai ser enorme, como sempre foi quando fiz a experiência em cursos de provas. Ainda antes de chegar ao final da refeição tem várias hipóteses de ligação curiosa com os generosos. Uma salada de vegetais (crus ou levemente cozinhados) com lâminas de peito de pato fumado ligam perfeitamente com um Madeira Verdelho. Pode parecer estranho mas só provando... é ver os olhos a arregalarem-se. Uma ligação que começa a ter cada vez mais seguidores é uma terrina de foie gras com um Porto tawny 20 anos, aqui substituindo a clássica ligação do foie com o Sauternes.

