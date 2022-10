Vêm aí as castanhas. Benefícios e segredos do fruto do outono

A imagem do fumo cinzento, com o som das castanhas a crepitar ao lume — enquanto são salgadas pelas mãos calejadas de quem há muitos anos agita o assador — é tão típica das ruas outonais da capital que, se procurarmos no Google Maps, é exatamente essa a imagem que a tecnologia nos devolve. O fogareiro de Pedro e Ana Paula está também ali, naquele retrato digital do mundo, mas este ano as temperaturas ainda não mostram a mesma realidade.

Os dias mantêm-se quentes e, na Baixa Pombalina, os tradicionais carrinhos dos castanheiros, com o seu característico fumo que faz crescer água na boca, ainda concorrem com os vendedores de gelados e sumos naturais. “O calor quer coisas frescas. Prejudica um bocado o trabalho”, lamenta Ana Paula. “Apesar de já haver muitos turistas não há grande poder de compra. É tudo a meias dúzias. Não se pode dizer que está o que já foi há uns anos e estamos com o mesmo preço [de €2,5 por dúzia] de há dois anos.”