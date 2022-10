Suzuki Jimny, o último dos duros

O Suzuki Jimny descende do Wyllis lançado em 1941 para as forças armadas dos EUA e que, juntamente com os camiões GMC 6x6 e os aviões de transporte C-47 (Dakota), ajudaram a vencer a II Guerra Mundial. Está lá tudo: chassis em escada, rodas nos quatro extremos da carroçaria e tração integral com gama alta e baixa da caixa de velocidades. Só as molas são helicoidais em vez de semielípticas. Tal como os seus antepassados, passa por cima de toda a folha, sendo a maior limitação, não as características técnicas do veículo, mas a destreza do condutor.

Como se refere nas três caixas desta página, para fazer TT em Portugal e deixados de fabricar os Defender, Terrano, Pajero, UMM e afins, não há grandes alternativas, tirando as pick-up e um ou outro SUV de tração integral.