Viagens de sonho: São Tomé é uma verdadeira explosão de cores e sabores

Ainda há roças no coração da floresta onde se continua a desbravar o café e o cacau. E gente que vive apenas do que cultiva e do que o mar lhes dá. De São Tomé ou se gosta muito ou se adora. É quase impossível não ficar rendido aos encantos das pessoas primeiro e do território logo a seguir. É um verdadeiro paraíso na Terra, marcado por paisagens incríveis, cenários selvagens, praias de areia branca beijadas por coqueiros e banhadas por águas ora verde esmeralda ora azul turquesa, cercadas por rochas pretas vulcânicas. Mas não pense em São Tomé como mais uma ilha em que se vai passar uns dias sem nada para fazer, com o pé na água e na mão uma água de coco.

Visite-se a Boca do Inferno, percorram-se algumas das picadas mais bonitas de África, veja o Padrão dos Descobrimentos — a recordar a descoberta do arquipélago entre 1470 e 1471 por navegadores portugueses. No Forte de São Sebastião, o Museu Nacional — onde se esconde a verdadeira história do arquipélago, sem esquecer a escravatura e o Massacre de Batepá, que, em 1956, provocou centenas de mortos — vale a visita. E na Roça da Saudade está a casa que viu nascer Almada Negreiros, em 1893, onde se encontra algum espólio do eclético artista (além de um restaurante com uma vista soberba). Se gostar de Fortalezas ainda há a de Santo António, São Jerónimo e São José.