A nova trama das malhas. Aproveite os dias amenos para se aventurar

As malhas foram as nossas melhores amigas durante o ano e meio que já levamos de pandemia. Deram-nos conforto durante um período desafiante, especialmente aquele que passámos entre quatro paredes. Agora, que já começamos a retomar a nossa vida fora de casa, elas não nos vão abandonar, muito pelo contrário, vão acompanhar-nos no regresso, aliando ao conforto algum arrojo e sensualidade. E se os tons vão ser predominantemente neutros, já os modelos estão longe de ser aborrecidos, com uma grande diversidade de cortes e silhuetas surpreendentemente sexy.

O vestido de malha é certamente uma das peças que vão marcar esta tendência, e todas vamos encontrar um favorito, entre modelos retos e minimalistas e outros mais reveladores — alguns até transparentes! —, mostrando alguma pele aqui e ali. Saias colantes, crop tops, ponchos, calças de cintura descaída, são outros dos protagonistas deste novo enredo das malhas.