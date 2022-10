Vindima 2021. Em muitas regiões, os cestos ainda não estão lavados (mas há quem se tenha adiantado)

Não há ciência que nos valha e por mais que digamos que somos capazes e que temos meios, o certo é que o clima é demasiado incerto. Se se tratasse de um humano dizíamos que não era para ser levado a sério, mas, com o clima, não temos outro remédio que não seja prevenir, aguardar e, para os que acreditam... rezar! Este verão não podia ser mais original. Com a Europa e a Califórnia a arderem em calor, nós tivemos um estio muito ameno, com temperaturas moderadas e poucos incêndios. Um autêntico Éden, sobretudo para as uvas brancas. Este 2021 promete ser, em várias regiões, um grande ano de brancos. São muitos os produtores que já vindimaram as uvas brancas e nas cubas os mostos já fermentam.

No caso dos tintos temos de tudo, desde vindimas acabadas até maturações muito atrasadas, como é o caso da Bairrada, em que, há uma semana, muitas uvas apenas tinham um grau provável de 10%, o que quer dizer que, se não vier agora calor, estaremos em outubro ainda a vindimar a Baga. No Dão já se fala no possível (inevitável?) uso de mosto concentrado que possa compensar a baixa graduação das uvas. É algo permitido por lei mas desnecessário nos anos de calor estival. No Douro, a chuva que ocorreu até agora fez parar as maturações e baixar o grau e, por isso, todos têm de aguardar para ver o que é possível fazer. No Cima Corgo — o coração da região do Douro — choveu até 14 deste mês mais do que é habitual em todo o mês de setembro. Como ainda vamos a meio, os receios são fundados, sobretudo no que respeita a uvas para Vinho do Porto, que se querem maduras e com bom potencial alcoólico. Naturalmente que os que acham que os tintos podem ter 10 ou 11° no Douro e ainda serem expressão do terroir, já fizeram as vindimas há que tempos.