Revivalismo dos anos 60 e rebeldia punk rock. O camaleónico cabedal regressa mais uma vez à ribalta

E quando esperávamos que tudo já tinha sido explorado, emerge uma tendência que vem dar uma nova vida ao couro, conotado com um visual mais robusto e agressivo. É sem dúvida uma forma surpreendente de trabalhar este material até agora mais ligado a looks poderosos, rebeldes, sensuais e dominadores. Agora o cabedal surge em variadas cores, com uma suavidade e uma sofisticação que ainda não tinham sido exploradas. Contrastando com a previsibilidade do estilo “roqueiro” esta nova abordagem tem para oferecer peças plenas de elegância e detalhes muito femininos como os folhos, as pregas, as lapelas e as franjas. Uma homenagem ao lado mais feminino da mulher, que mesmo sendo doce e delicado, não deixa de ser poderoso, impactante e rebelde.

Embora traga algum revivalismo, longe fica o visual motard, com calças muito coladas e blusões desgastados. A pele agora vem trabalhada de uma forma mais leve e luminosa, e as peças que vão dominar são os bikers com ombros bem destacados, as calças amplas e adornadas, os blazers bem cortados, os vestidos trabalhados com aplicações e pregas, e um sem-fim de peças que surpreendem pelo corte e pelo detalhe. No entanto são cada vez mais as marcas que não usam peles verdadeiras e as substituem por excelentes imitações de couro, até com fibras recicladas.