Ao infinito e mais além. Será assim alguma da moda da próxima estação

É para o céu que devemos olhar nesta altura do ano, para observar as conhecidas chuvas de estrelas, mais precisamente as estrelas Perseidas, pois em agosto a Terra atravessa o rasto de poeiras deixadas pela passagem do cometa 109P/Swift-Tuttle, resultando no evento astronómico que tanto nos encanta nas noites quentes de verão. E é precisamente do espaço que chega uma das influências mais fortes e emblemáticas da próxima temporada. As viagens à Lua e os looks futuristas — que tanto se inspiram na NASA como na ficção científica — foram o ponto de partida de uma moda que sonha com lugares cada vez mais longínquos, lançando o inverno numa viagem ao futuro.

E não é uma tendência subtil, muito pelo contrário, as peças que desfilaram nas passerelles são muito fiéis aos verdadeiros fatos de astronautas: metalizados, volumes exagerados, proteções rígidas e acolchoados irregulares. Algumas marcas foram ainda mais longe e estabeleceram parcerias, como a Balenciaga que, juntamente com a NASA, lançou uma linha de assinatura com emblemas e materiais quase idênticos aos dos fatos espaciais verdadeiros. As maiores atenções viram-se para os casacos técnicos, sofisticados e futuristas, as calças impermeáveis com proteções, as T-shirts com os emblemáticos logos e uma panóplia de acessórios em tons fluor ou metalizados.