De uma casa-triciclo à roupa inteligente, estamos rodeados de equipamentos criados para nos ajudarem em viagem 

O sedentarismo chega tarde à espécie humana. Fomos nómadas durante milénios e agora, dez mil anos após nos termos sedentarizado, regressamos, por motivos muito diferentes e muitas vezes sem ser por escolha própria, a uma vida em movimento. Estima-se que dentro de meio século teremos mil milhões de pessoas em fuga, que abandonarão o local onde vivem por motivos relacionados com guerras, escassez de recursos e com catástrofes devidas às alterações climáticas. Estas últimas não vão escolher classe social, etária ou étnica — vão atingir tudo e todos, sem critério. Em todos esses momentos de movimento teremos de escolher quais os artefactos que nos acompanham por responderem a necessidades básicas de sobrevivência e quais os que possibilitarão esse movimento. Em muito mais dramáticos momentos, milhões de pessoas ver-se-ão confrontadas com o terem de partir em completa urgência, com nada mais do que a roupa que têm, e a terem de, à medida que se deslocam, produzir os seus próprios artefactos, adaptando a sua vida a uma dinâmica de imprevisibilidade contínua.

Parece-nos estranho ainda tal cenário. Por mais que não o digamos, a vida de conforto mínimo que, de um modo ou outro, se vive nos países desenvolvidos leva-nos da memória cenários antigos de desestabilização e confere-nos uma sensação de segurança que nos oblitera a capacidade de ver mais longe ou mais profundamente.