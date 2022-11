A cidade e os seus vinhos. Já tínhamos vinha, agora temos adega

Não é habitual encontrarmos vinhas no interior das cidades. A cavalgada da construção toma conta de tudo e a ocupação de espaços vazios nunca aponta para a implantação de vinhas. Os casos excecionais são isso mesmo, ora com uma carga histórica forte — caso das vinhas de Carcavelos que já referimos há tempos nestas crónicas e que estão no meio do tecido urbano de Oeiras e Cascais —, ora com um carácter pedagógico, que é o caso das vinhas da Tapada da Ajuda e que servem de suporte para os estudos de viticultura e enologia do Instituto Superior de Agronomia (ISA). Lisboa já teve muitas vinhas, mas isso é história passada. Uma das últimas ficava na Quinta da Francelha, ali ao lado do aeroporto de Lisboa, mas os últimos vinhos que ali foram feitos remontam à década de 50 do século passado.

