Mazda MX5, o descapotável de bolso

Imaginado no final da década de 80, o Mazda MX5 parecia feito à medida da juventude da Califórnia e, de facto, durante muitos anos, vendeu mais nos Estados Unidos do que na Europa. Ao entrar na idade adulta, isto é, passados 30 anos, vendeu para cima de um milhão de exemplares em todo o mundo e mantém intacta a sua capacidade de seduzir uma vasta clientela que vai dos cinquentões a sonhar com a reforma aos motards fartos das duas rodas mas não querendo deixar de sentir o vento na cara. E não se pense que na Europa se vende sobretudo nos países do sul. Pelo contrário, as melhores vendas ocorrem nas nevoentas Alemanhas e Inglaterras, talvez por pulsão irreprimível de um bom banho de sol.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.