Pinault vs Arnault. Guerra de titãs na arte e no luxo

François Pinault é o multimilionário do momento na arte internacional. Acaba de abrir o maior museu privado de França, com a sua coleção de arte contemporânea (uma das mais importantes do mundo), mas isto não lhe retira o estatuto de ‘seguidor’ de outro multimilionário francês — Bernard Arnault. Seja na arte seja nos negócios, onde François Pinault se move enquanto fundador e dono do grupo Kering, o segundo maior do mundo nas marcas de luxo.

Instalado na antiga Bolsa de Comércio de Paris, o novo museu Bourse de Commerce — Pinault Collection é mais do que um sonho concretizado por este ávido colecionador de arte contemporânea, mas cujas origens humildes só lhe permitem entrar num museu, pela primeira vez, aos 30 anos de idade. A abertura de portas deste novo espaço, a 22 de maio, traduz o espírito inconformado e determinado de François Pinault, que aos 84 anos consegue, finalmente, ter um museu no centro de Paris.