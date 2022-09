‘Looks’ inclusivos com ‘feel’ artesanal surpreendem este verão. É a tendência do Artesanato industrial

O trabalho dos artesãos é cada vez mais admirado, pela delicadeza, precisão e rigor que imprimem às suas peças. Felizmente, assistimos a uma crescente (re)valorização do trabalho manual, especialmente do português, e ele nunca poderá ser comparado à produção em massa. Por outro lado, a evolução da tecnologia têxtil tem vido a permitir a criação de peças plenas de detalhes, até rendas e bordados, que nos dão aquele feel artesanal, a uma escala jamais acessível ao melhor dos artesãos.

Assim, esta replicação do trabalho manual é uma das grandes tendências da estação: looks femininos, delicados, sofisticados e veranis compostos por peças apaixonantes que se adaptam aos mais variados estilos, do country ao romântico, passando pelo mais urbano e até mesmo o streetwear.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.